В Российском центре науки культуры в Ташкенте открылся новый сезон киноклуба "Волшебный луч"

ТАШКЕНТ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. 13 сентября в Российском центре науки культуры в Ташкенте открылся новый сезон киноклуба "Волшебный луч", который действует уже более 10 лет.

Сезон открылся с демонстрации фильма "Насреддин в Бухаре", приуроченный к 70-летнему юбилею ленты.

Цель клуба заключается в популяризации лучших российских и узбекских фильмов прошлого столетия, отметил руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер.

Стоит отметить, что в центре регулярно проходят встречи и просмотры документального и анимационного кино, а также дискуссии и обсуждения, в которых принимают участие известные заслуженные кинодеятели.

Во время встречи всем присутствующим рассказали об истории фильма и о судьбах главных героев.

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