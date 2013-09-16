В Ташкенте объявлен конкурс на оформление нового музыкального проекта

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане объявлен конкурс дизайнеров для оформления сцены нового молодежного музыкального проекта. Его организаторами выступают Центр молодежных инициатив "Келажак овози" и Фонд Форум.

В тендере могут принять участие молодые дизайнеры, обучающихся на базе ЦМИ "Келажак овози", проекта "IT-School", участники конкурса одаренной молодежи "Келажак овози", а также талантливая и креативная молодежь.

Заявки от дизайнеров принимаются в одной из двух категорий:

1. Разработка дизайна оформления основных декораций на сцене с использованием металлоконструкций, граффити и проекций компьютерных рисунков посредством светодиодных экранов и прожекторного и лазерного света (игра света).

2. Идеи по оформлению деталей представления, антуража в стиле общей концепции.

На проектируемой сцене проекта будут такие музыкальные направления, как рок, регги, джаз, а также старые классические произведения в новой современной обработке.

Заявки принимаются до 25 сентября.

УЗИНФОРМ