В рамках правового эксперимента

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Самарканде 14 сентября состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Обеспечение принципа открытости путем предоставления информации о деятельности органов государственной власти и управления посредством национальной библиотеки и архивных фондов".

В мероприятии, организованном по инициативе Законодательной палаты Олий мажлиса Республики Узбекистан и областного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", приняли участие члены фракции ДП "Миллий тикланиш", Сената парламента страны, депутаты местного Кенгаша народных депутатов, Законодательной палаты Олий Мажлиса и другие.

Участники мероприятия обсудили возможности предоставления заинтересованным лицам необходимых сведений через информационно-библиотечные центры и государственные архивные фонды, действующие на территории всех областей страны. Также рассмотрены способы и правила подачи запроса, а также форма предоставления ответа со стороны ИБЦ и архивных фондов.

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