Определены победители конкурса "Родина, ты моя гордость!"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 14 сентября в Самарканде состоялась церемония награждения победителей областного смотра-конкурса под названием "Ифтихоримсан Ватан!" ("Родина, ты моя гордость!"), о начале которого было объявлено в преддверии празднования Дня независимости Узбекистана.

Организаторами конкурса лучших стихов, воспевающих Родину, выступили областной отдел Центра пропаганды духовности и Союз писателей Узбекистана. В нем приняли участие ученики академических лицеев и профессиональных колледжей городов и районов области, имеющие талант в поэзии и интересующиеся литературой.

В заключительном этапе конкурса были отобраны самые лучшие стихи, воспевающие, восхваляющие Родину, независимость, мир и спокойствие в стране.

По итогам решения жюри победителями объявлены А.Нуралиев, Ш.Жумаева и З.Юнусова, стихи которых признаны самыми лучшими. Победителям были вручены ценные подарки от имени организаторов конкурса.

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