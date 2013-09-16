Узбекистан посетил глава МИД Индии

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетил министр иностранных дел Республики Индия Салман Хуршид. 14 сентября его принял министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

На встрече с участием Посла Индии Анумула Гитеш Сарма были рассмотрены актуальные вопросы узбекско-индийских отношений.

Стороны, в частности, обсудили перспективные направления взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по отдельным проблемам регионального характера.

УЗИНФОРМ