В Ташкент поступила третья партия новых пассажирских автобусов из ФРГ

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15 сентября в город Ташкент поступила третья партия городских пассажирских автобусов модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor" в количестве 18 единиц. С учетом 30 немецких автобусов, поступивших первой и второй партией в августе, автобусный парк столицы уже пополнился 48 единицами новой техники.

По данным пресс-службы Ассоциации "Тошшахартрансхизмат", в сентябре-октябре предусмотрена поставка еще 39 единиц автобусов данной модели для эксплуатации на городских маршрутах пассажирского транспорта города Ташкента.

Напомним, обновление парка пассажирских автобусов города Ташкента осуществляется в рамках договора купли-продажи от 25 апреля 2013 года между Ассоциацией "Тошшахартрансхизмат" и компанией "EvoBus GmbH" (ФРГ) о приобретении 100 единиц городских пассажирских автобусов модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor", запасных частей и диагностических приборов к ним. 3 мая было принято соответствующее Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан.

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