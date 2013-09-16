В Намангане выявили лучшего библиотекаря

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. В субботу в Наманганском областном информационно-ресурсном центре состоялся областной этап конкурса на звание лучшего специалиста ИРЦ года. В нем приняли участие многие библиотечные работники системы народного образования области.

В ходе конкурса успехи и достижения участников оценивались по многим критериям, особый упор был сделан на организацию работы с учениками, использование компьютерных и информационных технологий.

По итогам конкурса почетное первое место заняла Мактуба Рахимова из Наманганского района, она будет представлять область на республиканском этапе конкурса в Ташкенте, второе место досталось специалисту Уйчинского ИРЦ Маргубе Тураевой, а два третьих места – представителям Янгикурганского и Чустского ИРЦ Мухаббат Юлдашевой и Машгуре Муртазаевой. Им были вручены ценные подарки и почетные грамоты.

"Приобщить детей к чтению сейчас нелегко, телевидение и компьютерные игры отодвинули книги на задний план, поэтому библиотекарям нужно проявлять творческий подход и фантазию", – говорит директор областного ИРЦ Н. Муратова. Она отмечает, что с целью заинтересовать ребят творчеством, скажем, Алишера Навои, Александра Пушкина, Байрона и других классиков, работники ИРЦ проводят интересные мероприятия и тематические вечера, изучают вкусы и наклонности юных читателей.

"В ходе сегодняшнего конкурса коллеги смогли не только ярко проявить свои профессиональные качества, но и пообщаться, обменяться передовым опытом, узнать что-то новое для себя, что, безусловно пригодится им в работе", – подчеркнула руководитель ИРЦ.

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