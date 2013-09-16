Узбекистан посетил член правления фонда Конрада Аденауэра

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетил член Правления Фонда имени Конрада Аденауэра Дитер Альтхаус. 16 сентября у него состоялась встреча в Министерстве иностранных дел Республики, в которой принял участие глава Представительства Фонда Томас Кунце.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в контексте укрепляющихся узбекско-германских отношений. Собеседники также обменялись мнениями по перспективным направлениям сотрудничества, подчеркнули обоюдную заинтересованность в расширении связей с участием государственных, общественных структур, учреждений культуры, науки и образования Узбекистана и ФРГ.

По данным МИД Узбекистана, в настоящее время Фонд К.Аденауэра участвует в реализации свыше 40 совместных проектов и программ в Республике, направленных на углубление социально-экономических реформ, реформирование судебно-правовой системы и информационной сферы, совершенствование избирательного законодательства, развитие институтов гражданского общества.

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