Американское кино покажут в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. Посольство США в Узбекистане в сотрудничестве с Национальным агентством "Узбеккино", организует 6-й ежегодный фестиваль американского кино с 20 по 22 сентября во Дворце кино имени Алишера Навои (также известного как кинотеатр "Панорама"). Об этом сообщает пресс-служба американского диппредставительства.

Темой фестиваля, отмечается в пресс-релизе, в этот раз является "Путешествие по США". Демонстрируемые фильмы изображают различные штаты США, их уникальные аспекты повседневной жизни, а также общие американские ценности, традиции и обычаи. Перед каждым просмотром будет проводиться викторина об американской культуре и зрители, которые правильно ответят на вопросы, получат книги и DVD-диски в подарок.

Будут показаны следующие фильмы:

20 сентября, пятница, – "Гроздья гнева" (драма, на английском языке с русскими субтитрами);

21 сентября, суббота, – "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (мюзикл, на английском языке с английскими субтитрами), "Шейн" (вестерн, на английском языке с английскими субтитрами), "О, где же ты, брат?" (комедия, на английском языке с английскими субтитрами);

22 сентября, воскресенье, – "Американская история: Фивел едет на запад" (мультипликационный фильм, на английском языке с английскими субтитрами), "Мой кузен Вини" (комедия, на английском языке с английскими субтитрами), "Там, где течет река (семейный фильм, на английском языке с русскими субтитрами).

Вход – бесплатный.

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