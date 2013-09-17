В Кувасае обсуждены актуальные вопросы

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября в городе Кувасае состоялась открытая беседа на тему "Взаимодействие субъектов гражданского общества с органами государственной власти и управления".

В ней приняли участие депутаты городского Кенгаша народных депутатов, руководители отделов городского хокимията, предприятий, учреждений и организаций, представители широкой общественности.

В процессе мероприятия его участникам освещены права граждан в получении информации, взаимодействии органов государственной власти с субъектами гражданского общества. Депутаты рассказали, какими путями органы государственной власти могут информировать общественность о своей деятельности.

В продолжение встречи представители широкой общественности задали интересующие их вопросы депутатам местных Кенгашей народных депутатов, а также состоялся обмен мнениями по различным проблемам взаимодействия гражданского общества с властными структурами.

УЗИНФОРМ