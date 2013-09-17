В Навоийской области проходит акция "Эхо прошлого"17.09.2013 10:29
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. С 16 сентября инфоцентр Форума социально ответственных граждан Навоийской области (ФСОГ) совместно с другими партнерскими организациями проводят акцию под названием "Мозийдан садо" ("Эхо прошлого").
Запланировано проведение различных мероприятий, а также семинаров-тренингов по изучению 63 исторических памятников региона.
В рамках акции на семинарах с выездом на экскурсии уже свыше 1 тысячи молодых людей ознакомлены с историей родного края, родословной своих предков и созданной ими богатой духовностью.
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