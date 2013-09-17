



В Навоийской области проходит акция "Эхо прошлого"



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. С 16 сентября инфоцентр Форума социально ответственных граждан Навоийской области (ФСОГ) совместно с другими партнерскими организациями проводят акцию под названием "Мозийдан садо" ("Эхо прошлого"). Запланировано проведение различных мероприятий, а также семинаров-тренингов по изучению 63 исторических памятников региона. В рамках акции на семинарах с выездом на экскурсии уже свыше 1 тысячи молодых людей ознакомлены с историей родного края, родословной своих предков и созданной ими богатой духовностью. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи