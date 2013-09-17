В Самарканде прошел научно-практический семинар

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. В комплексе Имама аль-Бухорий города Самарканда 16 сентября прошел научно-практический семинар на тему "Духовное наследие и сегодняшнее время", который был организован в связи с празднованием в нынешнем году 5-летия со дня открытия Международного центра Имама аль-Бухорий.

В семинаре, организованном по инициативе Национального общества философов Узбекистана, приняли участие слушатели Международного центра, ученые философы и религиоведы вузов других областей страны, представители органов комитета религии, имам-хатибы.

В процессе семинара выступили ответственный сотрудник Аппарата Президента Республики Узбекистан Э.Ибрагимов, заместитель председателя управления мусульман Узбекистана Шайх Абдулазиз Мансуров и другие, которые отметили богатое духовное наследие, оставленное такими великими предками, как Имам аль-Бухорий, Имам ат-Термизий, Махмуд Замахшарий, Бурханиддин Маргиноний, что необходимо использовать в воспитании молодого поколения.

В ходе мероприятия также обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между учеными, исследователями и научными сотрудниками международных центров по изучению духовного наследия исторических личностей.

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