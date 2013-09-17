Правительство США поддержало публичную дискуссию американских и узбекских экспертов

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. Посол США в Узбекистане Джордж Крол открыл публичную дискуссию, организованную негосударственной организацией "Региональный диалог" из Словении, о взаимодействии средств массовой информации (СМИ) и судебной системы. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства США.

Более 60 представителей судебной, исполнительной и законодательной ветвей власти, международных донорских организаций, гражданского общества, а также журналистов приняли участие в дискуссии, целью которой явилось развитие долгосрочного конструктивного диалога о роли, которую средства массовой информации могут и должны играть в продвижении реформ в секторе правосудия в Узбекистане.

Судья Верховного суда штата Массачусетс Роберт Корди и редактор газеты “Бостон Геральд” Рашель Коэн, сопредседатели Комиссии Массачусетского Верховного Суда по взаимодействию судебной системы и СМИ, поделились своим опытом по укреплению сотрудничества между профессионалами в области правосудия и СМИ. Это был второй визит судьи Корди в Узбекистан.

Д-р Алишер Файзуллаев, профессор Университета мировой экономики и дипломатии, Толибжон Умаров, директор Центра высших учебных курсов при Генеральной прокуратуре, и Толибжон Обидов, глава секретариата Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей, поделились опытом Узбекистана в данном вопросе.

Специалисты обеих стран выразили свою поддержку продолжению таких дискуссий, так как они создают платформу для укрепления роли гражданского общества и СМИ и их вовлечения в процесс реформ.

Это была вторая из целой серии встреч открытого формата, которая собрала вместе профессионалов из сектора правосудия, СМИ и гражданского общества для обсуждения реформ, проводимых в судебной системе Узбекистана, говорится в сообщении пресс-службы посольства. Сенатор Светлана Артыкова (Узбекистан) и Федеральный окружной судья Джон Танхайм (США) участвовали в первой подобной дискуссии в апреле 2013 года.

Агентство США по международному развитию поддерживает работу организации "Региональный диалог" в рамках своей программы "Поддержка Уполномоченного парламента Узбекистана по правам человека", заключается в сообщении.

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