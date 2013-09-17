В Ташкенте прошел экологический веломарафон

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. Веломарафон, направленный на популяризацию велосипедного транспорта и развитие его инфраструктуры, пропаганду здорового образа жизни, активного досуга и спорта среди молодежи, прошел в минувшее воскресенье в Ташкенте. Его организаторами выступили Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане и Экологическое движение Узбекистана, при поддержке Министерства внутренних дел, Министерства народного образования и столичного хокимията.

В веломарафоне приняло участие около 70 человек – представители парламента, министерств и ведомств, дипломатического корпуса и международных организаций, студенческая молодежь и журналисты. Велосипедисты стартовали от станции метро “Бунедкор” и финишировали у Дворца искусств "Туркистон".

В рамках акции специалисты МВД и экологи провели учебные семинары для воспитанников Домов милосердия города Ташкента, направленные на повышение знаний подрастающего поколения о правилах дорожного движения, окружающей среде и укрепление правосознания.

Программа марафона включала музыкальную часть. На летней площадке Дворца искусств “Туркистон” для участников акции прозвучали песни в исполнении артистов узбекской эстрады. В завершение акции пяти Домам милосердия безвозмездно предоставлены велосипеды.

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