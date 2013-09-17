В Узбекистане отметили день защиты озонового слоя Земли

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября в Узбекистане отметили Международный день защиты озонового слоя Земли. По этому случаю Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы, Ташкентским городским комитетом по охране природы и экологической издательской компанией "Chinor ENK" была организована пресс-конференция.

На мероприятии было зачитано приветственное слово заместителя председателя Госкомприроды К.Садыкова. Он отметил, что Узбекистаном успешно осуществляется Национальная программа по прекращению использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), утвержденная постановлением Кабинета Министров от 24 января 2000 года №20 "О мерах по выполнению международных обязательств Республики Узбекистан по договорам в области защиты озонового слоя".

В частности, оказывается поддержка промышленным предприятиям по переводу на производство озонобезопасной продукции, разрабатывается система утилизации ОРВ и содержащей их продукции, принимаются меры для предотвращения незаконного оборота этих веществ.

Также прилагаются усилия по ускоренному выводу из потребления гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в Республике. Началась реализация Национальной стратегии по выводу из потребления ГХФУ в период 2013-2015 годы посредством выполнения проекта ГЭФ/ПРООН "Первоначальное выполнение ускоренного сокращения ГХФУ в регионе стран с переходной экономикой (СПЭ)". Глобальный экологический фонд выделил на этот проект более $1,637 млн.

Узбекистан имеет успешные показатели по выводу ОРВ из повседневного обращения. В результате реализации Национальной программы по прекращению использования ОРВ из обращения выведено 99,95% ОРВ, что опережает запланированный Монреальским протоколом график.

На мероприятии также выступила начальник Главконтрольатмосферы Госкомприроды Н.Доценко с презентацией на тему "Основные успехи по реализации Национальной программы по прекращению использования ОРВ и перспективы на будущее".

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