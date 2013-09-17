



Узбекистан и Оман согласовали сроки межмидовских консультаций



ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман Мухаммад бин Саид бин Мухаммад аль-Лавати 17 сентября был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. На встрече обсуждались перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений. Также состоялся обмен мнениями по дате проведения третьего раунда межмидовских политических консультаций, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Напомним, предыдущая встреча с оманским послом в МИД Узбекистана состоялась 30 мая. На ней был рассмотрен ход совместной работы над перспективными проектами в различных сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи