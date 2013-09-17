В Навои прошел семинар на актуальную тему

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября в Навоийском государственном педагогическом институте прошел семинар на тему "Пути эффективного противоборства правонарушениям, наркомании и другим факторам, отрицательно влияющим на духовно-эстетическое поведение молодежи".

В семинаре, инициированном депутатами областного Кенгаша совместно с Навоийскими государственными педагогическим и горным институтами, приняли участие и выступили представители областного хокимията, областной прокуратуры, областного общественного движения молодежи "Камолот", управления здравоохранения и студенты.

Выступившие обратили внимание участников семинара на такие негативные факторы, как "массовая культура", наркомания, сомнительные игротеки, неправильное пользование Интернетом, имеющие отрицательные воздействия на гармоничное развитие молодежи, на их духовно-эстетическое мировоззрение. Особо отмечалась необходимость проведения мероприятий по повышению у молодежи правовой и медицинской грамотности.

По словам заместителя председателя областного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот" Аброра Султонова, сегодня, в век информационных технологий, мы должны всесторонне использовать возможности телевидения, мобильных телефонов, Интернет-сети и других информационных средств, чтобы довести до них особенности нашего национального менталитета, рассказать о наших традициях, обычаях и обрядах, создать для молодежи все условия для их гармоничного развития. Очень важно, что в данном вопросе взгляды взрослых и молодежи сходятся.

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