Узбекистан посетил новый Посол Кубы

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба с резиденцией в Москве Эмилио Ратмир Лосада Гарсия. 17 сентября его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, которому кубинский посол передал адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы узбекско-кубинских отношений, состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям развития сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и других областях.

В ходе беседы отмечалось, что взаимный интерес представляет реализация совместных проектов в таких сферах, как биотехнологии, производство вакцин и медицинских препаратов. Стороны также обсудили отдельные проблемы международной повестки.

Напомним, с 2009 года должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Кубы в Узбекистане с резиденцией в Москве занимал Хуан Вальдес Фигероа.

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