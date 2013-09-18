Навоийские депутаты проведут свою очередную сессию

Навоийские депутаты проведут свою очередную сессию18.09.2013 08:44
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. На основании решения хокима области, очередная, 23-я сессия народных депутатов областного Кенгаша будет созвана в городе Навои 20 сентября.
На рассмотрение народных избранников в повестку дня сессии включены следующие вопросы:
- О выполнении в области Государственной программы "Год благополучия и процветания";
- О выполнении "Программы создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения в 2013 году", а также прогноз выполнения данной Программы в 2014 году;
- О выполнении в области Закона Республики Узбекистан "О нормативно-правовых документах";
- Отчет депутатов областного Кенгаша народных депутатов о деятельности во втором полугодии 2012 и в первом полугодии 2013 года.
Также на сессии предусмотрено рассмотрение и других вопросов, входящих в компетенцию областного Кенгаша народных депутатов.
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