



Навоийские депутаты проведут свою очередную сессию



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. На основании решения хокима области, очередная, 23-я сессия народных депутатов областного Кенгаша будет созвана в городе Навои 20 сентября. На рассмотрение народных избранников в повестку дня сессии включены следующие вопросы: О выполнении в области Государственной программы "Год благополучия и процветания";

О выполнении "Программы создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения в 2013 году", а также прогноз выполнения данной Программы в 2014 году;

О выполнении в области Закона Республики Узбекистан "О нормативно-правовых документах";

Отчет депутатов областного Кенгаша народных депутатов о деятельности во втором полугодии 2012 и в первом полугодии 2013 года. Также на сессии предусмотрено рассмотрение и других вопросов, входящих в компетенцию областного Кенгаша народных депутатов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи