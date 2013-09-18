Волейбольный турнир в Канимехе

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября в детско-юношеской спортивной школе №8 Канимехского района прошел волейбольный турнир на Кубок хокима района.

В турнире, прошедшем под девизом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!", который был инициирован хокимиятом Канимехского района и районным Кенгашем обшественного движения молодежи "Камолот", приняли участие волейбольные команды девушек со всех районов области.

По итогам острой и бескомпромиссной борьбы первое место на турнире и Кубок хокима достались команде хозяек соревнований. Второе место завоевали девушки из Хатырчинского района. "Бронза" досталась команде волейболисток из соседнего, Навбахорского района.

Все участницы соревнования награждены дипломами и памятными подарками от организаторов турнира.

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