Благотворительное мероприятие в махалле "Бинокор"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября в махалле "Бинокор" города Навои прошло благотворительное мероприятие под лозунгом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!".

На мероприятие были приглашены члены малоимущих и потерявших кормильца семей, инвалиды, одинокие престарелые люди и активисты махалли.

Выступившие на мероприятии руководитель городского отдела идейности и просветительства Уктам Жураев и поэт Бако Саид рассказали участникам мероприятия о достижениях Узбекистана в социально-экономической и других сферах жизни за годы независимости, о преобразованиях в городах и кишлаках страны, о народных традициях и обычаях.

Для участников мероприятия был приготовлен узбекский плов и розданы благотворительные подарки, организованные спонсорами.

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