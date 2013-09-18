



Обсуждены проблемы обеспечения занятости населения



ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября в хокимияте Самаркандской области состоялось мероприятие, посвященное вопросам трудовой миграции и ее влияния на ситуацию в области. Цель организованного по инициативе областного хокимията мероприятия заключалась в предотвращении негативных последствий трудовой миграции, укреплении сотрудничества государственных и общественных организаций по обеспечению занятости населения. В нем приняли участие заместители областного хокима, руководители и представители правоохранительных органов области, председатели махахаллинских сходов граждан, представители государственных и общественных организаций области. В процессе мероприятия продемонстрировано интервью Президента Узбекистана Ислама Каримова на тему "Мир и спокойствие – основа всех наших достижений". В продолжение беседы выступающие рассказали о факторах повышения эффективности работы государственных органов по обеспечению занятости населения, подчеркнута необходимость повышения ответственности руководителей и сотрудников государственных структур за исполнение норм законодательства. Также отмечена роль профилактических мероприятий по предотвращению преступлений и защите граждан страны за рубежом, освещена деятельность органов самоуправления граждан по обеспечению занятости населения. В заключение мероприятия подчеркнута необходимость организации разъяснительных работ среди населения государственными структурами в целях предотвращения случаев торговли людьми. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи