



Узбекистан и Израиль обсудили проекты в сельском хозяйстве



ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. Практические вопросы узбекско-израильских отношений обсуждались 18 сентября с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль Кармелой Шамир на встрече в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, отдельное внимание в ходе беседы уделено торгово-экономическим и инвестиционным аспектам сотрудничества Узбекистана и Израиля. Стороны подчеркнули заинтересованность в реализации совместных проектов с привлечением передовых израильских технологий в области сельского хозяйства, водосбережения, энергетики и других сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи