В Узбекистане создано два колледжа для людей с ограниченными возможностями

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. Кабинетом Министров Узбекистана принято Постановление "О дальнейшем совершенствовании деятельности специализированных профессиональных колледжей" (№243 от 6 сентября 2013 года).

Решение принято в целях обеспечения требований законов "Об образовании", "О Национальной программе по подготовке кадров", "О социальной защищенности инвалидов" и создания равных условий доступа детей с ограниченными возможностями к получению среднего специального, профессионального образования.

В соответствии с постановлением, начиная с 2013-2014 учебного года, Ташкентский специализированный промышленный профессиональный колледж и Самаркандский специализированный профессиональный колледж получат статус профессионального колледжа для лиц с ограниченными возможностями.

На эти колледжи будут распространены условия организации деятельности, учебно-воспитательного и реабилитационного процесса, финансового и материально-технического обеспечения, предусмотренные законодательством для профессиональных колледжей для лиц с ограниченными возможностями.

Правительство поручило Центру среднего специального, профессионального образования Минвуза (ЦССПО):

совместно с Минтруда и Минздравом обеспечить организацию учебно-воспитательного и реабилитационного процесса в Ташкентском и Самаркандском специализированных профессиональных колледжах;

осуществлять меры по укреплению материально-технической базы Ташкентского и Самаркандского специализированных профессиональных колледжей в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в параметрах госбюджета Центру ССПО;

при формировании штатных расписаний и организации питания в Ташкентском и Самаркандском специализированных профессиональных колледжах руководствоваться типовыми штатами и нормами продуктов питания, применяемыми для специализированных профессиональных колледжей для лиц с ограниченными возможностями Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

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