



Парламент Узбекистана рассмотрит ряд новых законопроектов



ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан проводит 19 сентября очередное пленарное заседание. Согласно объявленной в преддверии заседания повестки дня, члены нижней палаты рассмотрят ряд законопроектов. В их числе: проект закона "О биржевой деятельности" в первом чтении. Документ направлен на создание условий для применения единой правовой практики в вопросах биржевой деятельности и работы бирж, достижению баланса интересов участников биржевого рынка, в том числе акционеров, инвесторов и государства.

проект закона "Об опекунстве и попечительстве", принятие которого послужит модернизации системы опекунства и попечительства, созданию предпосылок для прозрачности и открытости деятельности органов опекунства и попечительства, совершенствованию механизма опекунства и попечительства, а также обеспечению защиты прав и интересов всех категорий граждан, нуждающихся в попечительстве.

проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "Об опекунстве и попечительстве", обсуждаемый в первом чтении. Его принятие и реализация обеспечит совершенствование системы опекунства и попечительства в Республике Узбекистан, а также механизмы их реализации, защиту прав и интересов несовершеннолетних, лишенных родительского присмотра. По всем рассмотренным вопросам были выработаны позиции фракций и приняты соответствующие решения, сообщает пресс-служба нижней палаты Олий Мажлиса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи