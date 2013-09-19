Наманганские медики играют в мини-футбол

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. На поле спортшколы олимпийского резерва № 17 "Навбахор-Умид" во вторник завершился турнир среди работников сферы здравоохранения области по мини-футболу.

В соревновании приняло участие 14 команд из различных медицинских учреждений, а его принципом стал олимпийский девиз – "Главное – участие". Не столь важна победа, как просто возможность подышать свежим воздухом, посоревноваться с коллегами на зеленых полях.

Но все же борьба за победу была нешуточной.

В финале коллектив Туракурганского районного отдела здравоохранения разгромил команду коллег из папского района – 5:1 и завоевал первое место. А третье место разделили минифутбольные дружины Чартакского отдела здравоохранения и Наманганского филиала Научного центра экстренной медицинской помощи.

На торжественном закрытии турнира победителям и призерам были вручены награды от профсоюза работников здравоохранения.

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