ОБСЕ обучает дипломатов Узбекистана выявлять жертв торговли людьми

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. Двухдневный тренинг по вопросам оперативной и точной идентификации жертв торговли людьми стартовал 19 сентября в Ташкенте для дипломатических и консульских сотрудников Министерства иностранных дел Узбекистана. Мероприятие организовано Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане совместно с МИД Республики.

В семинаре принимают участие 20 консульских работников Узбекистана, работающих в России, Украине, Индонезии, и других странах, являющихся пунктами назначения людского трафика из Республики, а также консульские сотрудники МИД.

Для проведения учебных занятий приглашены эксперты из секретариата ОБСЕ, МИД Австрии и Латвии, а также Израиля, Грузии и Молдовы. В тренинге также примут участие специалисты Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми Республики Узбекистан и местных ННО.

Выступая на открытии семинара, координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане посол Дьёрдь Сабо, отметил, что раннее выявление жертв торговли людьми имеет решающее значение для предотвращения и борьбы с преступностью. "Мы придаем особое значение подготовке государственных служащих, которые могут первыми сталкиваться с жертвами торговли людьми и которые могут помочь им на ранней стадии", – добавил он.

Данный тренинг финансируется за счет добровольного взноса США и является частью более широкой программы сотрудничества ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией труда.

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