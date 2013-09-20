Стрелки Намангана стали вторыми на Кубке Узбекистана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. В среду в Намангане завершились соревнования на Кубок Узбекистана по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия.

Стоит отметить, что местные стрелки показали отличные результаты, заняли второе общекомандное место, опередив андижанцев. Они лишь слегка уступили столичным спортсменам, ставшим победителями турнира.

Особо отличились студентка юридического колледжа Валерия Рыбакова и студент Наманаганского университета Вадим Кондаков, блестяще выполнившие упражнения по стрельбе из малокалиберного пистолета, а также спортсмены СДЮШОР № 2 под руководством директора Ботира Юнусова.

"Сейчас наши ребята усиленно тренируются и готовятся к международному турниру "Олтын мерген" в Алмате, который состоится буквально на днях. В состав сборной Узбекистана вошли такие способные спортсмены, как Валерия Рыбакова, Вадим Кондаков и Мукаммал Тохирова. Мы постараемся показать хороший результат", – говорит наставник Мухаббат Кондакова.

УЗИНФОРМ