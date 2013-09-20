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Юношеская футбольная сборная Намангана – лучшая в стране
20.09.2013 17:41

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. Юношеская сборная Наманганской области по футболу вновь стала сильнейшей в стране. Ребята повторили свой прошлогодний успех.

Вчера на поле спортшколы олимпийского резерва № 17 "Навбахор-Умид" завершился чемпионат Узбекистана по футболу среди юношей не старше 16 лет.

Участвующие команды были разбиты на четыре подгруппы, по две лучших выходили в четвертьфинал.

Хозяева поля играли уверенно на всех стадиях турнира. В четвертьфинале они разгромили ребят из Кашкадарьинской области – 4:0. В других поединках этой стадии зафиксированы следующие результаты: Ферганская область – Андижанская область – 0:1, Хорезмская область – Бухарская область – 1:2, Ташкентская область – Навоийская область – 2:4.

Полуфиналы отличались весьма нервной и напряженной борьбой. Парни из Бухары одолели андижанцев – 2:0. Причем второй гол был забит в самом конце встречи, после того, как андижанская команда упустила ряд верных шансов сравнять счет. В довершение всех бед у них еще был удален за грубую игру вратарь, а в после финального свистка – за оскорбление соперника еще один футболист.

Наманганцы в другом полуфинале встречались с командой "Зарафшон-Кызылкум" из Навои. Этот матч проходил также очень интересно. Уже на третьей минуте хозяева поля в контратаке открыли счет, могли забить и второй гол, но упустили шанс. Зато навоийцы четко разыграли угловой и заставили наших парней начинать все сначала. Опять именно активная игра на половине поля соперника помогла наманганцам. Они отобрали мяч и тут же организовали стремительный выпад, завершившийся точным ударом с линии штрафной. Во втором тайме несмотря на обилие опасных моментов счет не изменился, и наманганская команда вышла в финал.

 

И в этом матче хозяева поля играли интереснее оппонентов. Они создали много опасных моментов, из коих два реализовали. Бухарцы ответили одним голом. Таким образом, победив в решающем матче со счетом 2:1, юношеская сборная Наманганской области второй раз подряд становится сильней в стране. Отметим, что тренирует команду триумвират специалистов – Рахим Гапуров, Азам Раджаббаев и Александр Лян.

Третье место разделили два неудачника полуфиналов – навоийцы и андижанцы. На закрытии турнира командам-призерам были вручены награды от областного Фонда развития футбола, памятными подарками также были отмечены лучшие игроки турнира по амплуа – вратарь, защитник, полузащитник и нападающий.

УЗИНФОРМ

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