В наманганской махалле прошел футбольный турнир

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. В наманганской махалле "Зарбдор" вчера состоялись первые матчи между четырьмя махаллинскими командами – "Истиклол", "Узбекистон", "Навбахор" и "Мустакиллик". Они прошли под лозунгом "Кадр-кимматим, таянчим ва ифтихорим, мустакил Узбекистон!" ("Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!").

В качестве судей были привлечены опытные спортсмены Абдуллажон Гафуров и Акбарали Абдуллаев.

Победила, как всегда, дружба. Под гром аплодисментов председатель СГМ "Зарбдор" Нурмухаммад Усманов вручил победителям почетные грамоты и переходящий кубок, а также ценные подарки спонсоров.

В этой махалле очень любят футбол, юные игроки показывали неплохие результаты, но раньше им приходилось всегда искать место для тренировок.

А недавно благодаря братьям-предпринимателям Равшанбою и Собитхону Жураевым в махалле появился новый стадион, где созданы все условия для плодотворных тренировок: футбольное поле с искусственным покрытием, душевые и раздевалки, медпункт, имеется и ночное освещение.

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