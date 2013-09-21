Лучший следователь Республики - наманганец

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. Следователь следственного отдела Наманганского РОВД, лейтенант Гиёсиддин Кутбиддинов успешно представил Наманган на республиканском конкурсе, который прошел на столичном стадионе "Динамо". Сегодня он принимает многочисленные поздравления коллег, друзей и родных.

Офицерам пришлось бегать на 100 и 1000 метров, подтягиваться на турнике, стрелять из пистолета Макарова, отвечать на вопросы тестов, проходить собеседование. Гиёсиддин с честью прошел все испытания и стал лучшим следователем в Республике.

Ранее он стал сильнейшим среди 52 участников областного этапа конкурса "Лучший следователь".

Г. Кутбиддинов пошел по стопам своего отца – Хусниддина-ака, который много лет прослужил в милиции и привил интерес к своему делу младшему сыну. Парень занимался спортом, отлично окончил специализированную школу-интернат экономики и права № 3 и Академию МВД Узбекистана. Вот уже год служит в Наманганском РОВД.

"Стать первым среди опытнейших коллег, конечно, нелегко, и я бесконечно благодарен своим старшим товарищам – начальнику следственного отделения майору Боситхону Косимову и старшему следователю майору Шерали Жураеву, которые научили меня многим секретам нашей профессии", – говорит лейтенант Кутбиддинов. Как отмечает сам герой, эти офицеры научили его работать над собой и постоянно совершенствоваться.

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