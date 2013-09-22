В Ташкенте проходит выставка династии Зариповых

ТАШКЕНТ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. В выставочном зале "Культура и искусство" в Ташкенте проходит выставка, посвященная 120-летию основателя одной из известнейших цирковых династий в Узбекистане – Карима Зарипова.

Данная экспозиция проводится в Узбекистане впервые. На ней представлены старинные фотографии, книги, киноархивы и исторические сценические костюмы артистов, полностью отражающие дух и атмосферу того времени.

Программа мероприятия также включает театрализованное шоу в исполнении цирковых артистов.

28 сентября в государственном цирке Узбекистана состоится гала-концерт, который станет логическим завершением празднования юбилея Карима Зарипова.

Сама выставка будет открыта до 4 октября.

Напомним, основателем династии Зариповых, а также основоположником современного узбекского циркового искусства является Карим Зарипов, или Карим "Кызык". Он родился в 1893 году и уже в возрасте 7 лет стал начал творческий путь циркового артиста. С тех пор К.Зарипов был предан выбранной профессии до конца своей жизни, внеся значительный вклад в становление и развитие циркового искусства в Узбекистане.

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