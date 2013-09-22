В уйчинской школе выращивают лимоны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. В школе школы № 10 кишлака Ёркатай Уйчинского района Наманганской области ребята попутно с учебой овладевают секретами тепличного производства: в школе разбит небольшой лимонарий, где выращивают лимоны.

"Скоро цитрусовые поспеют, и школьники получат дополнительное витаминное питание в осенне-зимний период", – говорит директор школы Нурхон Махмудова.

Как поясняет она, в школе отвели под теплицу две сотки, выращивают лимоны и зелень. "Ребята постоянно ухаживают за растениями, вносят местные удобрения и, результат налицо – лимоны уже наливаются спелостью. Планируем скоро собрать богатый урожай, и оделить лимонами работников и малообеспеченные семьи в махалле. Витаминов хватит и для школьного буфета", – продолжает Нурхон Махмудова.

"Со временем постараемся увеличить площадь лимонария, будем высаживать саженцы перспективных сортов лимона. Ребята активно участвуют в этом процессе, окружают заботой и вниманием каждое дерево. Думаю, что это одна из эффективных форм трудового воспитания", – заключает директор школы.

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