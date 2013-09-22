Наманганский загс готовит молодежь к семейной жизни

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. Первый отдел загса города Намангана ведет большую профилактическую и разъяснительную работы среди населения, особенно молодежи.

"Шесть инспекторов загса проводят встречи в сходах граждан махаллей, среди старшеклассников общеобразовательных школ", – говорит заведующая первым отделом загса Нодира Абитдинова.

По ее словам, беседы ведутся на самые разные темы: здоровье, семейные отношения, необходимость получения не только среднего, но и высшего образования. "Ведь если девушка, вступающая в брак, имеет образование, то она повышает свою самооценку и в будущем сможет самостоятельно зарабатывать, тем самым, оказывая существенную финансовую помощь своей семье", – отмечает она.

Поэтому сотрудники загса часто выезжают в текстильный, агропромышленный, юридический колледжи, где среди контингента учащихся преобладают девушки. Нередки встречи и с молодежью в махаллях города, особенно в тех, где отмечается большое количество населения и много учебных заведений.

УЗИНФОРМ