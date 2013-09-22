В Намангане прошла ярмарка рабочих мест

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. Более ста предприятий и организаций приняли участие в прошедшей в пятницу в Намангане ярмарке рабочих мест. Она состоялась в спортивном комплексе "Баркамол авлод" и была организована Молодежным форумом "Келажак овози", при поддержке областной прокуратуры и органов занятости и социальной защиты населения.

Предприятия облатсного центра представили здесь свободные вакансии и попутно заявили о производимых товарах и услугах. Так, ООО "Ифтихор кийим саноат" понадобился электрик, садовник, оператор котельной, закройщики, гладильщики и рабочие других специальностей.

"В ближайшее время ожидается поступление нового оборудования фирмы "Зингер" для производства обуви, и мы заблаговременно решили подобрать и подготовить персонал", – говорит директор ООО "Дамбог" Анасхон Хожимирзаев.

Среди обилия промышленных и иных товаров особое место занимали изделия народных ремесленников: национальных ножей и тюбетеек, сюзане.

По словам председателя областной Ассоциации ремесленников "Хунарманд" Икромжона Каримова, в ярмарке приняли участие многие ремесленники со всех концов области.

"В ярмарке принимают участие многие граждане и студенты профессиональных колледжей Намангана. Предприятия и организации города представили 1400 рабочих мест, и их число постоянно уменьшается – процесс трудоустройства молодежи идет достаточно интенсивно. Участники постарались на славу и оформили экспозиции должным образом. Подходя к экспозиции того или иного предприятия, молодой человек получает четкое и ясное представление о характере будущей работы, оплате и уровне социальной защиты", – говорит заместитель начальника Наманганского городского центра содействия занятости и социальной защиты Акмал Эгамбердиев.

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