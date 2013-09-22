Перевал Камчик охраняется тщательно

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. В день через пропускной пункт "Камчик", расположенный рядом с одноименным перевалом на трассе Ош – Бишкек, проходят десятки тысяч единиц транспортных средств. И от проверяющих требуется предельная внимательность, чтобы не пропустить подозрительные грузы и пассажиров.

В день, по словам командира поста сержанта Гиёса Худойназарова, через пункт проходит 15 – 18 тысяч единиц транспорта.

"В основном встречаются технические нарушения, например, отсутствие доверенности – до 60 в день, но бывают и не соблюдающие паспортный режим", – говорит сержант.

Впрочем, проверка документов проводится достаточно быстро, с минимальной задержкой транспорта.

Надо сказать, что имеющая без всякого преувеличения стратегическое значение трасса Ош – Ташкент, связывающая три области узбекской части Ферганской долины с основной территорией страны, охраняется весьма тщательно.

Сейчас здесь идет масштабная реконструкция дороги, после которой существенно увеличится ее пропускная способность.

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