Перевал Камчик охраняется тщательно

Перевал Камчик охраняется тщательно22.09.2013 18:20
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. В день через пропускной пункт "Камчик", расположенный рядом с одноименным перевалом на трассе Ош – Бишкек, проходят десятки тысяч единиц транспортных средств. И от проверяющих требуется предельная внимательность, чтобы не пропустить подозрительные грузы и пассажиров.
В день, по словам командира поста сержанта Гиёса Худойназарова, через пункт проходит 15 – 18 тысяч единиц транспорта.
"В основном встречаются технические нарушения, например, отсутствие доверенности – до 60 в день, но бывают и не соблюдающие паспортный режим", – говорит сержант.
Впрочем, проверка документов проводится достаточно быстро, с минимальной задержкой транспорта.
Надо сказать, что имеющая без всякого преувеличения стратегическое значение трасса Ош – Ташкент, связывающая три области узбекской части Ферганской долины с основной территорией страны, охраняется весьма тщательно.
Сейчас здесь идет масштабная реконструкция дороги, после которой существенно увеличится ее пропускная способность.
УЗИНФОРМ