В Наманганской области растет число предприятий, внедряющих СМК

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. Всего пять лет назад в Наманганской области Узбекистана было всего 5 предприятий, имеющих международный сертификат качества ИСО-9001, а сейчас этот показатель достиг 62.

Как говорит начальник отдела Наманганского госпредприятия "Центр испытаний и сертификации" (ЦИС) агентства "Узстандарт" Мансурбек Кутбиддинов, среди них немало предприятий, которые ранее не отличались экспортным потенциалом и качеством продукции, поэтому не могли пробиться в число экспортеров.

Со временем внедрившие СМК (систему менеджмента качества) по стандарту ИСО-9001, повышали качество продукции до требуемого уровня и добивались хороших экономических показателей. "Естественно, это самым позитивным образом отражается на повышении объемов экспорта области, которые возросли в 1,5-2 раза. Тут большую роль сыграли и совместные предприятия "МРТ-текстиль", "Голден Силк", "Вернгров ипаги", – отмечает М. Кутбиддинов.

"Внедрение международной системы сертификации качества позволит решить не только проблемы повышения качества продукции, но и улучшить положение в сфере маркетинга и реализации продукции, снабжения сырьем и прочее", – подчеркивает он. При этом возрастают требования к финансовому состоянию и стабильности предприятий, приходится искать новые резервы повышения качества и эффективности производства.

Сейчас, по данным ЦИС, ведется подготовительная работа по внедрению международных сертификатов ИСО-22000 и ИСО-14000, что ускорит модернизацию и обновление производства, внедрения новых технологий. "Все это самым благоприятным образом отразится на росте рабочих мест и благосостоянии народа", – заключает начальник отдела ЦИС.

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