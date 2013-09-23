Электроэнергия в Узбекистане с 1 октября подорожает на 7%

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. ГАК "Узбекэнерго" объявила об очередном повышении цен за потребление электроэнергии разными категориями потребителей.

Так, с 1 октября тарифы для всех категорий потребителей вырастут на 7,0% по сравнению с действовавшими с 1 апреля 2013 года. Если сравнивать новые цены за электричество с уровнем тарифов осени прошлого года, то рост составит в среднем 15,2%.

Согласно новому реестру, самый высокий тариф установлен на электроэнергию, используемую для рекламы и иллюминации – 126,60 сума за 1 кВт-ч. Далее по дороговизне идет электричество, потребляемое организациями торговли, общепита и сферы услуг – 122,50 сума за 1 кВт-ч.

Стоимость электроэнергии, отпускаемой населению, составит 120 сумов за 1 кВт-ч (вместо 112,20 сума), а для населения жилых домов, оборудованных электроплитами – 60 сумов (56,1). Аналогичное повышение произошло для промышленных, производственных и инфраструктурных потребителей.

Динамика тарифов на электроэнергию по группам потребителей, сумов

Группа Наименование 01.04.2013 01.10.2013 Динамика I Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше. Двухставочный тариф: Плата за 1 кВт максимальной нагрузки 184 740,00 197 700,00 7,0% Плата за 1 кВт-ч потребляемой энергии 87,84 94,02 7,0% II Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше. Одноставочный тариф за 1 кВт-ч 112,20 120,00 7,0% III Производственные сельскохозяйственные потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт-ч 112,20 120,00 7,0% IV Электрифицированный железнодорожный и городской транспорт (электротяга) 1 кВт-ч 112,20 120,00 7,0% V Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт-ч 112,20 120,00 7,0% VI Организации торговли, кафе рестораны и сфера услуг 1 кВт-ч 114,50 122,50 7,0% VII Население, населенные пункты за 1 кВт-ч 112,20 120,00 7,0% Население жилых домов, оборудованных электропитанием 1 кВт-ч 56,10 60,00 7,0% VIII Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) 1 кВт-ч 112,20 120,00 7,0% IX Реклама и иллюминация – 1 кВт-ч 118,30 126,60 7,0% Х Хозяйственные нужды энергосистемы 1 кВт-ч 112,20 120,00 7,0%

Как сообщает пресс-служба ГАК, тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. С введением в действие настоящего реестра утрачивает силу реестр №19-03-22-05-РУз-21-2013 от 15 марта 2013 года.

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