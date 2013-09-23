Холодная и горячая вода в Ташкенте с 1 октября подорожает

Холодная и горячая вода в Ташкенте с 1 октября подорожает23.09.2013 15:02
ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. С 1 октября 2013 года в Ташкенте вступят в силу новые тарифы на горячее водоснабжение, центральное отопление и холодную воду. Об этом сообщили столичные коммунальные предприятия "Таштеплоэнерго" и "Сувсоз", ссылаясь на рост цен на энергоносители и материалы.
Тарифы по горячему водоснабжению физических лиц повышаются на 6,4%. Так, ГВС в квартирах без счетчиков учета воды составит 8 827 сумов 81 тийин на человека, с приборами учета – 2 260 сума 51 тийин за кубический метр. Месячный тариф отопления повышен до 705 сумов 42 тийин за квадратный метр (вместо 663,05 сума).
Услуги по снабжению холодной водой населения столицы и ряда районов Ташкентской области подорожают в среднем на 3,8%. Так, холодное водоснабжение в квартирах без счетчика составит 2 669 сумов 98 тийинов на человека, с прибором учета – 266 сумов за кубометр. В домах частного сектора (со всеми удобствами) холодная вода будет стоить 2 283 сумов 59 тийинов за человека, по счетчику – 193 сума за кубометр при наличии канализации и 120 сумов при ее отсутствии.
Динамика тарифов на водоснабжение в городе Ташкенте, сумы
|Услуга
|Ед. изм.
|1.04.2013
|1.10.2013
|Рост
|Горячее водоснабжение в квартирах
|за 1 чел.
|8 297,58
|8 827,81
|6,4%
|ГВС в квартирах по счетчику
|за 1 м3
|2 124,73
|2 260,51
|6,4%
|ГВС в общих душевых
|за 1 чел.
|6 172,60
|6 567,04
|6,4%
|Центральное отопление
|за 1 м2
|663,05
|705,42
|6,4%
|Холодное водоснабжение в квартирах
|за 1 чел.
|2 569,00
|2 669,98
|3,9%
|ХВС в квартирах по счетчику
|за 1 м3
|256,00
|266,00
|3,9%
|ХВС в частных домах (со всеми удобствами)
|за 1 чел.
|2 200,77
|2 283,59
|3,8%
|ХВС в частных домах по счетчику (с канализацией)
|за 1 м3
|186,00
|193,00
|3,8%
|ХВС в частных домах по счетчику (без канализации)
|за 1 м3
|116,00
|120,00
|3,4%
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