Холодная и горячая вода в Ташкенте с 1 октября подорожает

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. С 1 октября 2013 года в Ташкенте вступят в силу новые тарифы на горячее водоснабжение, центральное отопление и холодную воду. Об этом сообщили столичные коммунальные предприятия "Таштеплоэнерго" и "Сувсоз", ссылаясь на рост цен на энергоносители и материалы.

Тарифы по горячему водоснабжению физических лиц повышаются на 6,4%. Так, ГВС в квартирах без счетчиков учета воды составит 8 827 сумов 81 тийин на человека, с приборами учета – 2 260 сума 51 тийин за кубический метр. Месячный тариф отопления повышен до 705 сумов 42 тийин за квадратный метр (вместо 663,05 сума).

Услуги по снабжению холодной водой населения столицы и ряда районов Ташкентской области подорожают в среднем на 3,8%. Так, холодное водоснабжение в квартирах без счетчика составит 2 669 сумов 98 тийинов на человека, с прибором учета – 266 сумов за кубометр. В домах частного сектора (со всеми удобствами) холодная вода будет стоить 2 283 сумов 59 тийинов за человека, по счетчику – 193 сума за кубометр при наличии канализации и 120 сумов при ее отсутствии.

Динамика тарифов на водоснабжение в городе Ташкенте, сумы

Услуга Ед. изм. 1.04.2013 1.10.2013 Рост Горячее водоснабжение в квартирах за 1 чел. 8 297,58 8 827,81 6,4% ГВС в квартирах по счетчику за 1 м3 2 124,73 2 260,51 6,4% ГВС в общих душевых за 1 чел. 6 172,60 6 567,04 6,4% Центральное отопление за 1 м2 663,05 705,42 6,4% Холодное водоснабжение в квартирах за 1 чел. 2 569,00 2 669,98 3,9% ХВС в квартирах по счетчику за 1 м3 256,00 266,00 3,9% ХВС в частных домах (со всеми удобствами) за 1 чел. 2 200,77 2 283,59 3,8% ХВС в частных домах по счетчику (с канализацией) за 1 м3 186,00 193,00 3,8% ХВС в частных домах по счетчику (без канализации) за 1 м3 116,00 120,00 3,4%

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