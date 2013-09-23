"День открытых дверей" в детском центре "Баркамол авлод"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября в центре детского творчества "Баркамол авлод" города Навои прошел "День открытых дверей", посвященный теме целевого и полезного проведения детьми свободного от школы времени.

Мероприятие началось музыкальной программой "Узбекистан – страна счастливых людей".

Выступившие на мероприятии учащиеся и преподаватели, ответственные работники молодежной и детской организации "Камолот" и "Камалак", деятели творческих организаций говорили о большом значении в жизни ребенка, для его разностороннего развития учебы в школе, своевременного и качественного выполнения домашних заданий, а также правильного использования свободного от школы времени.

В рамках мероприятия гости ознакомились с работой детских кружков, функционирующих в центре.

Как рассказала корреспонденту организатор центра по культмассовым мероприятиям Нилуфар Тошбоева, на мероприятие "День открытых дверей" пришли со своими родителями и записались в кружки более ста учащихся 6-й, 8-й, 16-й и других школ города. На сегодняшний день в центре "Баркамол авлод" для школьников организовано более 20 различных кружков, где дети могут с пользой для своего развития проводить свободное время, учиться рисовать, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, работать на компьютере, вышивать и другим навыкам.

"День открытых дверей" в детском центре творчества завершился концертной программой участников танцевального кружка.

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