В Навои завершились соревнования гимнастов

В Навои завершились соревнования гимнастов23.09.2013 17:20
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября в спортивном комплексе "Ешлар" города Навои завершился областной этап спортивных соревнований среди гимнастов, который проходил под лозунгом "Гимнастика – для всех".
В них приняли участие 128 спортсменов со всех регионов области, ставшие победителями районных и городских этапов соревнований.
В состязаниях среди спортсменов в возрастных группах до 16 лет, а также с 16 лет до 21 года победу одержали гимнасты города Заравшан. Среди женщин в трех возрастных группах первое место заняли гимнастки города Навои, которые завоевали путевки на республиканский этап соревнований.
Победителям и призерам вручены дипломы и памятные подарки от областной федерации гимнастики.
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