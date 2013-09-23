В Навои завершились соревнования гимнастов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября в спортивном комплексе "Ешлар" города Навои завершился областной этап спортивных соревнований среди гимнастов, который проходил под лозунгом "Гимнастика – для всех".

В них приняли участие 128 спортсменов со всех регионов области, ставшие победителями районных и городских этапов соревнований.

В состязаниях среди спортсменов в возрастных группах до 16 лет, а также с 16 лет до 21 года победу одержали гимнасты города Заравшан. Среди женщин в трех возрастных группах первое место заняли гимнастки города Навои, которые завоевали путевки на республиканский этап соревнований.

Победителям и призерам вручены дипломы и памятные подарки от областной федерации гимнастики.

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