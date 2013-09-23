Посол Беларуси завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Игорь Сокол завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. По этому случаю 23 сентября его принял министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам узбекско-белорусского отношений. Глава МИД Узбекистана отметил личный вклад Посла Белоруссии в укрепление взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Напомним, Игорь Сокол возглавляет дипломатическое представительство Республики Беларусь в Узбекистане с 2008 года.

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