В столице Узбекистана награждены победители Интернет-фестиваля национального домена UZ - 2013

ТАШКЕНТ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. 23 сентября во Дворце творчества молодежи прошла церемония награждения победителей Интернет-фестиваля национального домена UZ - 2013, организованного Фондом Форумом, ЦМИ "Келажак овози", Центром развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM при поддержке Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий.

Конкурсная программа включила в себя 10 тематических и 2 специальные номинации.

Главным отличием фестиваля этого года стала ориентация в тематических номинациях в оценках на оказание интерактивных услуг для пользователей.

В каждой номинации было присуждено первое, второе и третье места с вручением диплома и приза фестиваля.

Стоит отметить, что в этом году было подано свыше 900 заявок, 452 сайта стали участниками конкурсной программы. Больше 65% сайтов - победителей на трех языках: русский, узбекский, английский.

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