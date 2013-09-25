Глава МИД Узбекистана примет участие в 68-й сессии ГА ООН

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 26-28 сентября посетит город Нью-Йорк (США) для участия в общих дебатах 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Напомним, 16 сентября в качестве официального документа 68-й сессии ГА ООН распространена на 6 официальных языках ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский) "Программа мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье", подготовленная Республикой Узбекистан в качестве председательствующей страны в Международном фонде спасения Арала. Программа всецело поддержана Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

Добавим, общие прения 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начались во вторник, 24 сентября и продлятся до 1 октября. Как ожидается, в эти дни с трибуны Генассамблеи выступят 89 глав государств. 42 делегации будут представлены на уровне глав правительств и 61 – на уровне министров иностранных дел. Главные темы общих дебатов – повестка дня в области развития после 2015 года, а также ситуация в Сирии.

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