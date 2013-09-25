В Ташкенте прошла конференция по вопросам экологии

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. В зале экологического движения Узбекистана 24 сентября прошла конференция на тему: "Место и роль негосударственных некоммерческих организаций и органов самоуправления граждан в осуществлении общественного экологического контроля", организаторами которой выступили Комитет по вопросам экологии и охраны окружающей среды Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и депутатской группы Экодвижения.

В мероприятии приняли участие депутаты нижней палаты, специалисты ряда ведомств и организаций, ученые-экологи, члены Центрального Кенгаша Экологического движения Узбекистана, представители экологических и медицинских ННО.

В ходе обсуждения подводили итоги эффективности работы закона "Об экологическом контроле" от 12 ноября 2010 года.

Было отмечено, что на сегодняшний день более 120 экологических негосударственных некоммерческих организаций вносят свой вклад в развитие эковопросов.

В ходе конференции участники выдвинули свои предложения по дальнейшему развитию закона.

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