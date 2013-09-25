В Узбекистане вступил в силу закон о противодействии ВИЧ-инфекции

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов 23 сентября подписал Закон "О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)" (№ ЗРУ-353). Документ был принят Законодательной палатой 7 июня, одобрен Сенатом 22 августа 2013 года.

Данный закон (состоящий из 5 глав и 28 статей) регулирует отношения в области противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция).

Согласно документу, основными направлениями государственной политики в области противодействия распространению ВИЧ-инфекции являются:

обеспечение функционирования единой системы по противодействию распространению ВИЧ-инфекции;

профилактика, диагностика ВИЧ-инфекции, бесплатное специфическое лечение ВИЧ-инфицированных и их социальная защита;

обеспечение средствами диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также осуществление контроля за безопасностью медицинских препаратов, биологических жидкостей, используемых в диагностических, лечебных и научных целях;

осуществление эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции;

регулярное информирование населения о мерах по противодействию распространению ВИЧ-инфекции;

создание условий для бесплатного, безопасного и конфиденциального медицинского освидетельствования населения на наличие либо отсутствие ВИЧ;

осуществление мероприятий по продлению и повышению качества жизни, снижению смертности ВИЧ-инфицированных;

осуществление международного сотрудничества в области противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

В законе также регламентированы полномочия государственных органов в области противодействия распространению ВИЧ-инфекции, меры по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, а также права и обязанности, социальная защита ВИЧ-инфицированных.

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования – 24 сентября 2013 года.

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