В Узбекистане вступил в силу закон о противодействии ВИЧ-инфекции

В Узбекистане вступил в силу закон о противодействии ВИЧ-инфекции25.09.2013 19:04
ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов 23 сентября подписал Закон "О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)" (№ ЗРУ-353). Документ был принят Законодательной палатой 7 июня, одобрен Сенатом 22 августа 2013 года.
Данный закон (состоящий из 5 глав и 28 статей) регулирует отношения в области противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция).
Согласно документу, основными направлениями государственной политики в области противодействия распространению ВИЧ-инфекции являются:
- обеспечение функционирования единой системы по противодействию распространению ВИЧ-инфекции;
- профилактика, диагностика ВИЧ-инфекции, бесплатное специфическое лечение ВИЧ-инфицированных и их социальная защита;
- обеспечение средствами диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также осуществление контроля за безопасностью медицинских препаратов, биологических жидкостей, используемых в диагностических, лечебных и научных целях;
- осуществление эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции;
- регулярное информирование населения о мерах по противодействию распространению ВИЧ-инфекции;
- создание условий для бесплатного, безопасного и конфиденциального медицинского освидетельствования населения на наличие либо отсутствие ВИЧ;
- осуществление мероприятий по продлению и повышению качества жизни, снижению смертности ВИЧ-инфицированных;
- осуществление международного сотрудничества в области противодействия распространению ВИЧ-инфекции.
В законе также регламентированы полномочия государственных органов в области противодействия распространению ВИЧ-инфекции, меры по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, а также права и обязанности, социальная защита ВИЧ-инфицированных.
Закон вступил в силу со дня его официального опубликования – 24 сентября 2013 года.
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