В Ташкенте пройдут Дни мировой музыки Дэниела Перла

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте в рамках Дней мировой музыки Дэниела Перла пройдет совместный концерт трех коллективов – национального оркестра "Согдиана", ансамбля "Sanam" и "Jadoo".

Как сообщает пресс-служба диппредставительства США, он состоится в посольстве США в пятницу, 4 октября. Вход свободный.

"Согдиана" – это национальный оркестр, созданный в 1991 году, имеющий в своем репертуаре более 500 произведений, охватывающих многие различные стили традиционной музыки, включая музыку стран Востока и Запада.

"Sanam" – ансамбль национального танца под руководством народной артистки Узбекистана Рушаны Султановой.

"Jadoo" – это уникальная совместная группа с участием американского композитора и музыканта Джека Клифта и узбекских музыкантов инструменталистов. "Jadoo" использует в своих выступлениях традиционные и современные музыкальные технологии, сочетающие в себе элементы американской фольклорной музыки, джаза и традиционных инструментов народов мира, а также народный вокал.

Дни мировой музыки Дэниела Перла представляют собой глобальную цепочку музыкальных событий, которые проводятся в октябре и посвящены гуманности и пониманию через универсальный язык музыки.

В рамках этих дней, начиная с 2002 года прошло более 10 тысяч музыкальных спектаклей в разных странах, 129 их них были посвящены наследию журналиста Дэниела Перла, который был похищен и убит в Пакистане 11 сентября в 2001 году.

Дэниел был талантливым музыкантом, объединяющий людей через музыку, именно ему и многим другим музыкантам, выступающих за мир, посвящены эти концерты.

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