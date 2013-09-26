Андижанские гандболистки поедут на чемпионат мира

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. Из Таиланда на днях вернулась сборная Узбекистана по гандболу, принимавшая участие в чемпионате Азии, в составе которой выступали пятеро андижанок. Наша команда заняла четвертое место и получила право участвовать в чемпионате мира, который пройдет в будущем году в Македонии.

Андижан с блеском представили учащиеся колледжа олимпийского резерва Гульмира Нажмиддинова, Хилола Кадыржанова, Сураё Абдулхамидова, Фатима Юсупова и Гульсанам Эркинова.

"Такого результата гандболистки Узбекистана добились впервые. Обычно на чемпионатах мира от Азии выступали команды Южной Кореи, Японии, Китая и Казахстана. На континентальном первенстве в Таиланде наши девушки обыграли сборную Китая и оттеснили ее на пятое место", – говорит старший тренер молодежной сборной страны Исмаилжан Ахмедов.

Стаж его на тренерской работе превышает 30 лет, причем последние 10 из них он трудится в отделении гандбола Андижанского колледжа олимпийского резерва. Вместе с Бахтияром Ахмедовым и Надирой Жакбаровой за эти годы он подготовил целую плеяду талантливых гандболисток.

Так, команда андижанских гандболисток занимает третью строчку турнирной таблицы в высшей лиге чемпионата страны. А воспитанники Бахтияра Ахмедова недавно стали бронзовыми призерами международного детского фестиваля гандбола в Таиланде.

УЗИНФОРМ