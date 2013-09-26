Учащийся колледжа из Хатырчи изобрел очки

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. Ученик 1 курса хатырчинского профессионального колледжа коммунального и бытового обслуживания Сарвар Бахтияров изобрел очки.

Они полностью отличаются от обычных очков для зрения, стекла которых со временем тускнеют и на них появляются царапины. Как рассказывает юный изобретатель, их уникальность заключается в том, что очки эти изготовлены из жидкокристаллического материала и застрахованы от вышеуказанных недостатков. Очки работают на батарейках, срок работы которых около 10 лет. Еще одной особенностью очков является их экологическая безопасность. Даже по истечении срока годности очки не вырабатывают вредных веществ и не приносят вред окружающей среде.

На прошедшем смотре-конкурсе "Келажак овози -2013" Сарвар стал победителем областного этапа конкурса по направлению "Рационализаторские предложения и технические работы" и завоевал путевку для участия в республиканском этапе конкурса.

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