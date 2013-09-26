Мероприятие посвятили Дню учителя и наставника

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября в Центре молодежи города Навои прошло торжественное мероприятие "Низкий Вам поклон, дорогие учителя и наставники!", посвященное Дню учителя и наставника, который ежегодно отмечается в Узбекистане как всенародный праздник 1 октября.

В мероприятии, организованном областным Кенгашем общественного движения молодежи "Камолот" совместно с детской организацией "Камалак", приняли участие приглашенные учителя школ районов и городов области, учащиеся общеобразовательных школ, академических лицеев, профессиональных колледжей и студенты вузов, учителя, награжденные государственными наградами, отличники народного образования Республики Узбекистан, представители общественности и СМИ.

С праздником всех присутствующих в зале поздравил заместитель председателя областного Кенгаша ОДМ "Камолот" А.Султонов. В конце своей речи он произнес слова: "Низкий Вам поклон, дорогие наши учителя и наставники!" и вручил группе молодых учителей и ветеранам народного образования благодарственные письма и цветы.

В завершение мероприятия перед учителями и наставниками выступили с концертной программой представители творческих коллективов дворца культуры "Фархад" и юные таланты школ города Навои.

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